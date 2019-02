Czeka Cię zakup okularów? Chcesz dokonać właściwego wyboru? Dowiedz się, co wpływa na jakość okularów i na co warto zwrócić uwagę przed zakupem.

Co zazwyczaj odgrywa największą rolę przy wyborze okularów? Dla wielu – efekt wizualny – to, jak wyglądają, jakiego koloru są oprawki i czy podkreślają naszą osobowość. Często jest to jedno z najważniejszych kryteriów. Wygląd okularów jest niezwykle ważny, ale nie można zapomnieć o najważniejszych aspektach czyli odpowiednim doborze soczewek okularowych uwzględniającym korekcję wady wzroku, funkcjonalność oraz wytrzymałość. Komfort widzenia i użytkowania to najważniejsze cechy dobrych okularów. Aby wybrać odpowiednie -warto uwzględnić kilka podstawowych parametrów.

Niezbędny optometrysta

Dobór soczewek okularowych kojarzy się najczęściej z wizytą u okulisty, który diagnozuje ewentualną wadę wzroku. Podczas wizyty okulistycznej sprawdzana jest ostrość widzenia i wykonywane są podstawowe badania. Do ich przeprowadzenia wykorzystywane jest urządzenie zwane autorefraktometrem, które służy do komputerowego badania wzroku.

„Aby dobrze dobrać soczewki okularowe, które mają zwiększyć komfort widzenia i ułatwiać codzienne funkcjonowanie niezbędna jest wizyta u okulisty i optometrysty. Okulista ma wiedzę między innymi z zakresu doboru korekcji optycznej wad refrakcji, a optometrysta jest odpowiedzialny za prawidłowy dobór soczewek okularowych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta. – wskazuje ekspert firmy Hoya Lens Poland, wiodącego producenta najwyższej jakości soczewek okularowych.

Do pacjenta należy określenie konkretnego celu, do jakiego potrzebne będą okulary. Czy korekcja wzroku, oprócz standardowego poprawienia widzenia w bliży lub dali ma pomagać w wykonywaniu innych czynności np. podczas uprawiania sportu, prowadzenia pojazdów czy intensywnej pracy przy komputerze. Optometrysta przeprowadzi użytkownika okularów przez ten proces.

Co to są uszlachetnienia soczewek okularowych?

Optyka oferuje obecnie wiele nowoczesnych rozwiązań, których celem jest lepsze dopasowanie soczewek okularowych do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika okularów, zwiększenie ich funkcjonalności oraz wydłużenie trwałości. Są to przede wszystkim różnorodne powłoki antyrefleksyjne zastosowane na powierzchni soczewek, które spełniają określone zadania.

Powłoka antyrefleksyjna – ekspert w walce z odblaskami

Jednym z najczęściej stosowanych uszlachetnień soczewek jest powłoka antyrefleksyjna, która często jest już standardem w wysokiej jakości soczewkach okularowych. Zdecydowanie poprawia ona komfort widzenia osoby noszącej okulary. Co to jest powłoka antyrefleksyjna? Jest to wielowarstwowe uszlachetnienie na soczewce okularowej, którego zadaniem jest minimalizowanie uciążliwych dla oczu refleksów świetlnych powstających na powierzchni soczewki. Eliminacja rozproszonych odbić powoduje zwiększone docieranie światła, a to w konsekwencji zapewnia bardziej wyraźne i komfortowe widzenie. Docenią ją szczególnie osoby pracujące przy komputerze i kierowcy narażeni na oślepienia spowodowane reflektorami innych aut. Powłoka antyrefleksyjna ma również cechę sprzyjającą podtrzymywaniu relacji – w trakcie spotkania – druga osoba widzi oczy rozmówcy, a nie odbijające się w soczewkach refleksy.

Powłoka UV - sposób na ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV

Powłoka antyrefleksyjna zwiększa komfort widzenia, a równocześnie może chronić nasze oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV. Służy temu powłoka z UV Control. Jej zadaniem jest ochrona oczu przed promieniowaniem UV padającym z tyłu i z boku oraz na wewnętrzną powierzchnię soczewki.

„Obecnie soczewki okularowe oprócz podstawowej funkcji czyli korekcji wady wzroku dodatkowo chronią oczy. Powłoka z filtrami UV zapobiega szybkiemu starzeniu się gałki ocznej, uszkodzeniom oczu oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób oczu spowodowanych nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV. ” – dodaje ekspert firmy Hoya Lens Polska.

Soczewki z powłoką chroniącą przed szkodliwym promieniowaniem UV polecane są wszystkim osobom, których oczy są narażone na długotrwałą ekspozycję na promienie słoneczne i tym, którzy spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu.

Powłoka chroniąca przed niebieskim światłem - ważny sprzymierzeniec oczu

podczas korzystania z różnego rodzaju urządzeń elektronicznych

Długotrwała praca przed komputerem, tabletem, smartfonem czy telewizorem zdecydowanie nie służy oczom. Energooszczędne oświetlenie oraz ekrany wszelkiego rodzaju urządzeń cyfrowych emitują tzw. światło niebieskie czyli „światło widzialne o wysokiej energii”. Ten rodzaj światła jest emitowany przez słońce i jest zjawiskiem naturalnym. Jednak jego nadmiar może powodować jednak suchość, zmęczenie i podrażnienie oczu, niewyraźne widzenie, bóle głowy, a nawet bezsenność. Szkodliwy wpływ niebieskiego światła emitowanego przez urządzenia elektroniczne neutralizuje powłoka Blue Control. Jest to powłoka antyrefleksyjna, która zapobiega powstawaniu wymienionych objawów i oferuje bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z urządzeń cyfrowych.

Powłoka oleofobowa, hydrofobowa i odporna na zarysowania

– pomocnicy do zadań specjalnych

Tym osobom, które mają problemy z utrzymaniem okularów w czystości polecana jest powłoka oleofobowa. Właściwości oleofobowe pomagają utrzymać soczewki w nienagannym stanie. Powłoka oleofobowa umożliwia szybkie i dokładne czyszczenie okularów z brudu i zanieczyszczeń oraz sprawia że kurz, tłuszcz oraz inne zabrudzenia mniej przylegają do powierzchni. Właściwości hydrofobowe zapobiegają natomiast osadzaniu się wody na soczewkach. Równie ważna dla użytkowników okularów jest wytrzymałość i odporność na zarysowania. Powłoka o zwiększonej odporności na zarysowania gwarantuje długotrwałe i komfortowe korzystanie z okularów.

Komfortowe widzenie ponad wszystko

Materiał, z którego wykonane są soczewki okularowe to niezwykle ważny element okularów wpływający na komfort ich użytkowania. Obecnie dostępne są wysokoindeksowe soczewki organiczne wykonane z nowoczesnych i lekkich tworzyw sztucznych. Oprócz materiału warto też przeanalizować temat konstrukcji soczewki. Konstrukcja wpływa na ostrość pola widzenia. Warto zastanowić się, czy soczewka ma poprawiać postrzeganie jedynie w ograniczonej sferze, jak robią to soczewki sferyczne, czy może warto zainwestować w soczewki asferyczne obejmujące szerokie pole widzenia.

Jak nie zgubić się w gąszczu parametrów?

Elementów, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze okularów jest stosunkowo dużo. Wybór konstrukcji soczewek, materiału, powłok oraz dopasowanie okularów do stylu życia może być trudnym zdaniem. Dlatego udając się do optyka, warto opowiedzieć o swoich potrzebach i poprosić o radę i pomoc w wyborze. Dobrze dobrane okulary poprawią nie tylko komfort widzenia, ale przede wszystkim jakość życia.

www.hoyavision.com/pl

www.facebook.com/HoyaLensPoland/